Rusland bestempelt Tsjechië als onvriendelijk, ‘stommiteit’, aldus de Tsjechische president

De Tsjechische president Milos Zeman heeft felle kritiek op de beslissing van Rusland om zijn land op een nieuwe lijst van zogenaamde onvriendelijke buitenlandse staten te plaatsen.

Rusland begaat volgens Zeman een stommiteit ‘want het is een flater om van voormalige vrienden vijanden te maken’, verklaarde Zeman zondag aan de Tsjechische radiozender Frekvence 1. Indien vriendschap niet mogelijk is, zou er ‘minstens een correcte relatie’ op nagehouden moeten worden, luidde het.

Enkel Tsjechië en de Verenigde Staten figureren op de nieuwe Russische lijst van ‘onvriendelijke landen’. Het betekent onder andere dat Tsjechië sterk beperkt wordt in de tewerkstelling van Russisch personeel in de ambassade in Moskou. De Verenigde Staten mogen zelfs geen Russen tewerkstellen in hun ambassade in de Russische hoofdstad.

Tsjechië en Rusland hebben sinds april een diplomatieke ruzie, omdat Tsjechië Rusland ervan verdenkt achter een aanslag in 2014 te zitten. Het aantal ambassademedewerkers van beide landen is sindsdien al flink verminderd.

Beluister hieronder de Vandaag-podcast van De Standaard van 26 april 2021 over de knoeiende Russische spionnen die onze relatie met Rusland onder druk zetten.

Zeven jaar geleden ontplofte een munitiedepot in Tsjechië. Twee mensen kwamen om. Maar wat er precies gebeurd is, weten we nu pas. De daders: geheime Russische officieren. Waarom deden ze dat en, vooral, wat betekent dit voor de relaties tussen het Westen en Rusland?

