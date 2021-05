Netflix krijgt er een geduchte concurrent bij

Om te kunnen strijden met Netflix en Disney versmelt het moederbedrijf van HBO met Discovery tot een nieuwe mediareus.

Het Amerikaanse telecom- en mediabedrijf AT&T splitst zijn ­mediapoot WarnerMedia af en fuseert die met Discovery. Het nieuwe bedrijf wordt in één klap het op een na grootste media­bedrijf in de VS. WarnerMedia omvat tal van wereldbekende mediamerken, zoals de betaalzender HBO (bekend van onder meer Game of thrones), de nieuwszender CNN en de ­tekenfilmzender Cartoon Network. Ook Warner Brothers maakt er deel van uit, met filmstudio’s als Warner Brothers ­Pictures (Harry Potter, The dark knight) en New Line Cinema (Lord of the rings).

In 2016 werd WarnerMedia, dat toen nog Time Warner heette, overgenomen door de Amerikaanse telecomreus AT&T. Die wilde zijn mediapoot uitbreiden om zijn telecomaanbod met entertainment te laten versmelten. AT&T’s concurrent Comcast had vlak daarvoor hetzelfde gedaan door NBC Universal in te lijven.

Netflix

De overname, waarvoor AT&T 85,4 miljard dollar betaalde, draaide niet op een groot succes uit. De grote versmelting van telecom en media gebeurde niet. Tegelijk veranderde de mediawereld. Met de opkomst van Netflix werd streaming heel belangrijk. In de slipstream sprongen ook andere bedrijven op die kar, zoals Disney met Disney+.

Nu brengt AT&T WarnerMedia dus onder in een apart bedrijf, waar het versmelt met Discovery. Dat is wereldwijd bekend van zijn Discovery-zenders, en het heeft ook Eurosport in portefeuille.

Schaal speelt een cruciale rol in de streamingbusiness. De investeringen in programma’s zijn gigantisch – Netflix investeert dit jaar bijvoorbeeld 17 miljard dollar – en dus kunnen twee bedrijven samen meer dan eentje. Consolidatie is daarnaast ook een manier om meer kijkers te bereiken in een concurrentiële markt, waar streamingplatformen niet enkel met elkaar, maar ook met Youtube en Tiktok moeten concurreren.

HBO Max

Samen komt de omzet van WarnerMedia en Discovery uit op 41 miljard dollar per jaar. Dat betekent dat het nieuwe fusiebedrijf, waarvoor nog geen naam werd bekendgemaakt, het op één na grootste mediabedrijf van de VS wordt, na Disney.

De vraag is wat de fusie zal ­betekenen voor WarnerMedia’s eigen streamingplatform HBO Max, dat in het eerste kwartaal van dit jaar afklokte op 44,2 miljoen abonnees. Ook Discovery heeft met Discovery Plus een eigen streamingdienst. Het is niet ondenkbaar dat beide versmelten, al is daar nog niets over bekend.

In ons land breidde streamingdienst Streamz het contract met HBO zopas nog uit, om ook programma’s van HBO Max te kunnen aanbieden.