Crevits verwijdert post die racistische reacties uitlokte: ‘Excuses aan wie zich geschoffeerd voelt’

Minister Hilde Crevits heeft zich maandag op sociale media geëxcuseerd na de controverse over een Facebook-bericht. Daarin startte ze een discussie over de correcte benaming van chocoladezoenen.

Minister Hilde Crevits had een foto van mellow cakes of ‘chocozoenen’ online geplaatst naar aanleiding van de Week van de Korte Keten.

‘Zaterdagavond … korte keten. Discussie over de juiste benaming van deze lekkernij’, schreef minister Crevits zaterdag bij de foto. Al snel verschenen duizenden reacties op het bericht, waaronder racistische.

‘Mijn spontane post over de chocoladezoenen van onze Torhoutse chocolatier Dumon leidt tot reacties waarvan ik schrik en mij uitdrukkelijk distantieer’, klinkt het maandag in een bericht op sociale media waarin de politica zich excuseert.

Mijn spontane post over de chocoladezoenen van onze Torhoutse chocolatier Dumon, leidt tot reacties waarvan ik schrik en mij uitdrukkelijk distantieer. Excuses aan wie zich geschoffeerd voelt, dit was echt niet de bedoeling. De post wordt bij deze verwijderd. — Hilde Crevits (@crevits) May 17, 2021

‘De minister is enorm geschrokken van de reacties’, laat haar kabinet maandagnamiddag weten. ‘Het was de bedoeling om het persmoment over de korte keten in Torhout onder de aandacht te brengen. Het was verre van de bedoeling om een polemiek uit te lokken. Het was een iets te spontane post, zonder daarover verder lang na te denken. De minister heeft zich intussen geëxcuseerd aan de mensen die zich door de reacties geschoffeerd voelen en ze heeft de post verwijderd.’

‘Nonnenbillen’

De chocolatier zelf heeft twee benamingen voor dit snoepgoed: nonnenbillen of chocoladezoenen. Crevits kiest in haar excuusbericht voor die laatste term.

Schrijfster Dalilla Hermans reageerde intussen ook op het bericht van de minister met een video op Instagram, waarin ze uitlegt waarom het bericht van Crevits zo problematisch was. ‘Zij weet even goed als ik wat historisch gezien de benaming van de “lekkernij” was. Ik moet haar niet uitleggen hoe kwalijk het is. Er was geen reden om deze discussie te starten’, geeft ze onder andere aan.