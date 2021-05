Op de eerste dag van zijn assisenproces bleef Alexandru C. (27) ontkennen dat hij vier jaar geleden op het strand in Knokke de toen 27-jarige Sofie Muylle vermoordde.

Op het assisenproces in Brugge over de moord op Sofie Muylle is de beschuldigde Alexandru C. maandag uitgebreid verhoord door voorzitter Willem De Pauw.

De jonge Roemeen staat terecht voor de moord op ...