Amerikaans Hooggerechtshof buigt zich over strenge abortuswet

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag beslist zich opnieuw over het recht op abortus te buigen. Het Hof onderzoekt een wet van de staat Mississippi die abortus verbiedt na 15 weken.

De hoogste jurisdictie van de Verenigde Staten onderzoekt in de herfst een nieuwe wet van de staat Mississippi, die abortus na 15 weken niet meer toelaat, ook niet na zwangerschap door verkrachting of incest.

In maart 2018 zette de gouverneur van Mississippi zijn handtekening onder de strenge abortuswet. Op Twitter verklaarde hij daarna dat hij ‘trots’ was, omdat ‘Mississippi de veiligste plek in Amerika is voor een ongeboren kind’.

Jackson Women’s Health Organization, de enige abortuskliniek in Mississippi, vocht de wet aan en won. De staat stapte daarna naar een hogere rechtbank, maar verloor ook daar.

Nu zal het Hooggerechtshof zich over de kwestie buigen. Het zal de eerste abortuszaak zijn die voor het Hof komt sinds de benoeming van de uiterst katholieke rechter Amy Coney Barrett in oktober 2020. Ze is een van de drie conservatieve rechters in het Hooggerechtshof die voormalig president Donald Trump benoemde tijdens zijn ambtsperiode. Trump deed de balans kantelen: de conservatieven zijn veruit in de meerderheid met zes conservatieve rechters tegenover drie progressieve rechters.

‘Belangrijkste zaak sinds 1992’

Progressieven vrezen dat ‘Roe versus Wade’ bedreigd is. Het beroemde arrest van het Hooggerechtshof uit 1973 garandeert het recht op abortus in vijftig staten. Vrouwen mogen hun zwangerschap onderbreken zolang de baby buiten de baarmoeder ‘niet levensvatbaar’ is, wat neerkomt op een zwangerschap van 24 weken. Als het Hooggerechtshof het verbod van Mississippi handhaaft, zou dat de weg kunnen effenen voor verdere abortusbeperkingen.

Steve Vladeck, hoogleraar rechten aan de Universiteit van Texas, noemde de zaak bij CNN ‘verreweg de belangrijkste abortuszaak die de rechtbank zal hebben behandeld sinds 1992’.

In maart heeft ook de Amerikaanse staat Arkansas een strenge wet goedgekeurd. Met de nieuwe wet wil Arkansas abortus alleen nog toestaan wanneer de ingreep tijdens een medisch noodgeval noodzakelijk is om het leven van de moeder te redden. Ook die staat hoopt het Hooggerechtshof ertoe te bewegen om het historische arrest uit 1973 over het recht op abortus te herzien.