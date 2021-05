WHO: ‘Te veel werken lokt beroertes uit’

De WHO waarschuwt voor te lang werken. De kans op een beroerte of een hartprobleem stijgt er ­exponentieel door.

Wie 55 uur of meer per week werkt, maakt meer kans op een beroerte of een hartprobleem, concludeert een wereldwijde studie van de ­Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In 2016 zijn 745.000 mensen gestorven aan een ­beroerte of hartprobleem na dergelijke lange werkdagen. Dat is een stijging met 29 procent sinds 2000. De WHO verwacht dat de trend zich zal verderzetten door de coronacrisis.

Het risico op een beroerte ligt 35 procent hoger bij wie 55 uur of meer per week werkt, in vergelijking met wie 35 tot 40 uur werkt. Het risico op een dodelijk hart­probleem stijgt met 17 procent. De WHO schat dat in 2016 398.000 mensen stierven aan een beroerte en 347.000 aan een hartaandoening door lange werkuren. Tussen 2000 en 2016 is het aantal sterf­gevallen door hartaandoeningen als ­gevolg van lange werkuren met 42 procent gestegen. Het aantal ­beroertes is met 19 procent gestegen.

Vooral mannen en ouderen

Vooral mannen (72 procent) zijn getroffen. Mensen van middelbare leeftijd of ouder maken lopen ook een verhoogd risico. Het ­merendeel van de geregistreerde sterfgevallen betrof mensen tussen 60 en 79 jaar, die tussen hun 45ste en hun 74ste 55 uur of meer per week hadden gewerkt.

Het aantal mensen dat lange werkuren klopt, neemt toe. ­Momenteel werkt 9 procent van de totale wereldwijde bevolking wekelijks 55 uur of meer. De WHO verwacht dat de ­situatie door de huidige coronapandemie alleen maar zal verslechteren. ‘Telewerken is in veel bedrijven de norm geworden, waardoor de grenzen tussen thuis en werk zijn vervaagd’, zegt directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus. ‘Geen enkele baan is het risico op een beroerte of hartziekte waard. Regeringen, werk­gevers en werknemers moeten ­samenwerken om limieten af te spreken en zo de gezondheid van werknemers te beschermen.’