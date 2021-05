Met leugen over postcode konden duizenden Vlamingen zich laten vaccineren in Brussel

Een paar duizend Vlamingen zijn versneld gevaccineerd in Brussel nadat ze een foute postcode hadden opgegeven. ‘Zo kregen ze “voorrang” terwijl ze daar niet voor in aanmerking kwamen.’

Enkele duizenden Vlamingen hebben vaccinatiefraude gepleegd door zich met een valse postcode in te schrijven op het nieuwe Brusselse registratiesysteem Bruvax. Binnen de kortste keren werden ze opgeroepen en kregen ze hun prik, weet VRT NWS.

‘Tijdens de registratie op het aanmeldingssysteem Bruvax werd in het begin enkel naar een rijksregisternummer en de postcode gevraagd. Een verklaring op eer. Maar sommigen hebben er misbruik van gemaakt’, zegt Inge Neven van de Brusselse Gezondheidsinspectie. Een paar duizend mensen die in Vlaanderen wonen hebben een postcode van een Brusselse gemeente opgegeven. ‘Zo kregen ze “voorrang” terwijl ze daar niet voor in aanmerking kwamen.’

Neven betreurt het misbruik en laat weten dat er intussen wel strenger gecontroleerd wordt om die achterpoortjes gesloten te houden. ‘Wie niet in Brussel woont, zal geweigerd worden. Dus het heeft geen zin meer om je als Vlaming met een leugen op een Brusselse lijst in te schrijven.’

Tweede vaccin

In Brussel worden al mensen gevaccineerd uit het geboortejaar 1980 en ouder. De leeftijdsgrens ligt daardoor veel lager dan in de rest van het land, waardoor vooral jonge mensen misbruik zouden hebben gemaakt van het systeem.

Wie bewust vals speelde, zal daar niet voor gestraft worden en zal ook zonder problemen zijn of haar tweede vaccin krijgen. ‘Omdat de groepsimmuniteit het hoofddoel is en blijft’, zegt Neven.