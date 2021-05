Megaproces Arco start in juni met hoge inzet

De ondernemingsrechtbank in Brussel start op 9 juni met het proces Arco. Het gerecht speelt op veilig en trekt naar de voormalige Navo-gebouwen waar veel ruimte is.

Hoe doe je dat een proces organiseren waarbij onrechtstreeks meer dan 700.000 mensen bij betrokken zijn? De mediabelangstelling belooft groot te zijn en dus liet de Brusselse ondernemingsrechtbank al weten hoe ze een en ander in goede banen wil leiden. De zaak gaat door in het nieuwe rechtsgebouw dat gevestigd is in de oude Navo-gebouwen. In het dossier Arco ging in totaal 1,5 miljard euro spaargeld van de coöperanten verloren.

Welke klacht wordt op 9, 10, 17, 18 en 30 juni behandeld voor de ondernemingsrechtbank?

Het gaat om de procedure van de belangenorganisatie Deminor tegen de Arco-vehikels Arcopar, Arcofin, en Arcoplus. Deminor viseert ook voormalige Arco-topvrouw Francine Swiggers persoonlijk, de bank Belfius en de Belgische staat. Arco en Belfius worden verweten spaarders misleid te hebben toen hen voor te houden dat investeren in coöperatieve aandelen even veilig was als een spaarboekje. Arco was vooral belegd in aandelen Dexia (de erfopvolger van de BAC/Bacob) en die viel in 2011 om.

Waarom is de Belgische staat ook gedagvaard?

De Belgische staat is gedagvaard om drie redenen. Het dwong Arco in 2008 mee te doen aan een kapitaalverhoging van Dexia waar het de middelen niet toe had en duwde Arco mogelijk zo dieper in de problemen. De staat beloofde toen ook een staatswaarborg wat inhield dat het geld van de coöperanten veilig was en er geen reden was om zijn effecten te verkopen. Die staatswaarborg werd vernietigd op 6 maart 2018 vernietigd door de Raad van State. De regering beloofde vervolgens een plan-B dat een gedeeltelijke schadeloosstelling zou inhouden voor alle coöperanten.

Wat wordt op die vijf dagen gepleit?

Het volledige dossier wordt gepleit op de eerste vier zittingsdagen, 9, 10, 17 en 18 juni. Vooraleer men op die dagen over de zaak ten gronde gaat pleiten, zal men eerst een hele reeks procedurele argumenten aanvoeren. Twee vragen springen eruit: zijn de feiten nog niet verjaard? En moet de procedure van Deminor niet samengevoegd worden met die van Arcoclaim? Dat is een andere groepering die zegt 12.000 leden te tellen want het zesvoudige is van de 2.000 coöperanten die Deminor vertegenwoordigt. Deminor lanceerde zijn procedure al in 2014 voor de ondernemingsrechtbank terwijl Arcoclaim voor de rechtbank van eerste aanleg koos.

Wat betekent een eventuele samenvoeging?

Slecht nieuws volgens Deminor omdat het belangrijke vertraging zou kunnen betekenen. Waar de zaak van Deminor al in juni start, is er voor Arcoclaim (rechtbank eerste aanleg) nog geen kalender afgesproken. Belfius vraagt alvast de samenvoeging.

Deminor hoopt dat de rechtbank daar niet op ingaat en de zaak ten gronde doorzet. De redenering is dat als Deminor een gunstig vonnis bekomt voor zijn 2.000 klanten, de regering mogelijk gaat nadenken over een regeling voor alle coöperanten. Hoe sneller er een vonnis is, hoe sneller de meer dan 700.000 coöperanten zullen weten of ze nog hoop mogen koesteren (een deel van) hun geld terug te zien. Deminor vraagt alvast de oorspronkelijke inleg terug, vermeerderd met rente.