Nederland versoepelt coronamaatregelen vanaf woensdag

In Nederland mogen vanaf woensdag pretparken, dierentuinen en beeldentuinen weer bezoekers ontvangen.

Ook mogen lezers vanaf donderdag weer zelf materialen uitlenen bij bibliotheken. Dat heeft de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, maandag bekendgemaakt op een persconferentie. Terrassen mogen vanaf 19 mei openblijven van 06 tot 20 uur. Dat was 18 uur.

De versoepelingen waren onder voorwaarden aangekondigd en zouden alleen doorgaan als de daling van het aantal opnamen van coronapatiënten in ziekenhuizen en op intensive care-afdelingen door zou zetten.

In de Nederlandse ziekenhuizen lagen maandagmiddag 2.183 coronapatiënten, een week eerder waren dat er nog ongeveer 1.700. In Nederland worden iedere dag gemiddeld 5.479 besmettingen met het coronavirus geregistreerd, op de piek van de derde golf begin mei waren dit er nog ruim 9.000 per dag.

De volgende ronde versoepelingen in Nederland staat gepland voor 9 juni, dan mogen - mits de situatie het toelaat - ook de culturele instellingen zoals theaters en bioscopen weer open.