Damon Weaver, de jongen die op z’n elfde nationale bekendheid kreeg door voormalig president Barack Obama te interviewen, is overleden op 23-jarige leeftijd. Volgens zijn familie is hij een natuurlijke dood gestorven. Naast Obama interviewde hij onder meer beroemdheden zoals Operah Winfrey en Samuel L. Jackson. Bekijk een deel van het interview in de video hierboven.