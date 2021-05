Remco Evenepoel baalt van ‘domme verloren seconden’ op Egan Bernal, maar: ‘Ik mag alleen maar fier zijn over waar ik nu sta’

De tiende rit van de Ronde van Italië wordt normaal gezien een sprintersetappe. Geen dolle dingen dus voor Remco Evenepoel, tenzij er waaiers komen. ‘Ik mag alleen maar fier zijn over waar ik nu sta’, vertelde de renner van Deceuninck - Quick-Step voor de start.

De nummer twee uit het algemene klassement keek dan ook vooral uit naar de rustdag van morgen. ‘Ik denk dat heel wat renners komende week de vermoeide benen gaan voelen’, aldus Evenepoel. ‘Vandaag zal alles afhangen van de sprintersploegen, wat ze gaan doen bij de start. In het midden van de etappe zal de zijwind zijn rol spelen, dus het wordt nerveus en vechten geblazen. Maar na zondag zal iedereen de benen wel voelen, dus we zullen wel zien. Het kan alle kanten op. En iedereen weet het, dus dan is het het minst gevaarlijk. Dan is iedereen op zijn hoede en klaar.’

Evenepoel moest gisteren tien seconden prijsgeven op roze trui Egan Bernal. ‘Ik heb een dubbel gevoel’, klinkt het. ‘Ik moet niet flauw doen, ik zat te ver bij het opdraaien van die gravelstrook. Maar als ik mijn laatste 500 meter zie, dan denk ik dat ik dat ik zeker geen slechte dag had. Het was eerder een kwestie van fout gepositioneerd te zitten door een klein akkefietje in de tunnel. Dat hoort erbij en de schade is helemaal niet groot. Bernal pakte nog wel tien gratis seconden aan de finish, maar als ik zie vanwaar ik kom… Ik mag na tien dagen koers heel erg blij zijn met mijn niveau. Dat is al een overwinning op zich’, aldus de renner van Deceuninck - Quick-Step.

Foto: Getty Images

Welgekomen rustdag

‘Of ik hem had kunnen volgen? Niet om te winnen, maar wel om tweede te worden. Ik haalde nog bijna Ciccone en Vlasov in. Ik had dus niet veel moeten onderdoen, maar de inspanning die Bernal levert is fenomenaal. Hij vliegt over die stenen. Ik heb dus een paar domme seconden verloren, maar een grote ronde speelt zich normaal niet af op enkele seconden. Dus we zijn heel blij over hoe het tot nu toe is verlopen. Voor het begin had ik dit ook niet kunnen dromen: negen maanden niet koersen en nu tweede op vijftien seconden. Ik mag alleen maar fier zijn over waar ik nu sta’, klinkt het.

En morgen, de rustdag? ‘Die is zeker welgekomen’, aldus Evenepoel. ‘Maar een echte rustdag zal het niet zijn want we moeten toch een beetje in het ritme blijven en de dag erna is het alweer een zware dag. Volle bak, zelfs. Het is gewoon goed om eens in hetzelfde hotel te blijven en in het bed te blijven liggen. Dus iedereen kijkt er wel naar uit.’