Komt vaccin Johnson & Johnson of niet? Cruciale week voor deadline van 11 juli

Welgeteld 1,4 miljoen vaccins van Johnson & Johnson zouden er tussen april en juni onze richting uitkomen. Goed om evenveel Belgen in te enten, want van dat vaccin is maar één dosis nodig. Maar tot op vandaag zijn er maar 100.000 dosissen geleverd. En dat zou de vaccinatiecampagne danig in de war kunnen sturen.

Aanvankelijk was 16 april de datum waarop Johnson & Johnson zou beginnen met de leveringen. De eerste 76.000 dosissen komen tegen eind april, klonk het even later. Het werden er 66.000, en afgelopen week ...