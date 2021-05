Politie identificeert twee verdachten na opsporingsbericht ‘La Boum’

Na de uit de hand gelopen bijeenkomst in het Ter Kamerenbos op 1 april verspreidde de politie een opsporingsbericht om vier aanwezigen te identificeren. Er zijn nu twee verdachten geïdentificeerd, dat schrijft VRT op gezag van het Brussels parket.

De politie was op zoek naar twee mannen en twee vrouwen, ondertussen werd al één man en één vrouw gevonden. ‘Het parket kan meedelen dat enkele personen werden geïdentificeerd en dat het onderzoek nog loopt’, zegt woordvoerder Martin François aan VRT. Het opsporingsbericht van de politie werd aangepast, ze zijn nu nog op zoek naar een ‘jongedame met een lange kameelkleurige rok en een wit hemd. Zij droeg een lichtkleurige sjaal in haar haar en had een bordeaux rugzak bij.’ De man ‘heeft lichtbruin haar en een snor. Hij droeg een donkere T-shirt met tekeningen op de voorkant.’ De politie vraagt dat wie hen herkent contact opneemt met de ordediensten.

Nepfestival La Boum ontaardde in een confrontatie met de ordediensten, waarbij 34 personen gewond raakten, onder wie veel agenten. Er werden de dag zelf al vier personen gerechtelijk aangehouden voor weerspannigheid, slagen en verwondingen tegen politieagenten en het niet naleven van de coronamaatregelen. Een van hen verscheen intussen al voor de rechtbank en riskeert een werkstraf van 200 uur. Het vonnis in die zaak valt volgende maand.