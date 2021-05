Langdurige burn-outs en depressies met 40 procent gestegen in vier jaar tijd

Op 31 december 2020 telde ons land 111.732 mensen die erkend zijn in invaliditeit als gevolg van burn-out of depressie. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) waarover La Libre Belgique maandag bericht.

Het gaat om een stijging met 39,23 procent ten opzichte van de situatie op 31 december 2016, aldus het Riziv.

Zo’n 78.330 personen – zowel loontrekkenden als zelfstandigen – kwamen in de statistieken terecht wegens een depressie (+42 procent in vergelijking met 2016), bij 33.402 personen ging het om een burn-out (+33,09 procent). Het totale aantal invaliden – alle ziektes samengeteld – klokte af op 471.040 , goed voor een stijging met 20,54 procent.

‘We zagen al een tijdje aanwijzingen dat steeds meer mensen gebukt gaan onder stressgerelateerde krachten’, zei professor klinische psychologie Elke Van Hoof (VUB) in ‘De ochtend’ op Radio 1. ‘Dat komt door nieuwe technologieën, en door het feit dat we die nog niet goed beheersen. We zijn de hele tijd online: voor het werk, om onszelf een imago te geven of om andere redenen. Je krijgt het gevoel dat je de hele tijd achter de feiten aanloopt, wat tot stress leidt. En daar is ons brein niet goed tegen bestand.’

Opvallend is dat de toename van het aantal langdurige burn-outs en depressies bij zelfstandigen uitgesprokener is (+50,93 procent) dan bij de werknemers en werklozen (+38,72 procent).

‘Voor zelfstandigen bestaat er ook niet zo een goed vangnet als voor werknemers‘, zegt hier Van Hoof hierover. ‘We zien ook dat ze vaak langer wachten voor ze hulp gaan zoeken - bijvoorbeeld omdat hun bedrijf dan stilligt. En wanneer ze dan eindelijk hulp zoeken, zitten ze al heel diep.’