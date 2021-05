Reddingsschip pikt 172 migranten op in Middellandse Zee

Een reddingsschip van de Duitse hulporganisatie Sea-Eye heeft zondag 172 migranten gered die met houten boten de Middellandse Zee probeerden oversteken.

Onder de opvarenden bevonden zich volgens de organisatie heel wat kinderen, een acht maanden oude baby en een zwangere vrouw. Twaalf migranten moesten voor verzorging worden opgenomen in het ziekenhuis, maar niemand was ernstig gewond, meldde de bedrijfsarts van het schip zondagavond in een mededeling van de hulporganisatie.

Vrijdag ontving de bemanning van het schip ook al een noodoproep van ongeveer 50 mensen op een kleine houten boot, maar bij aankomst bleek de boot leeg te zijn, aldus Sea-Eye. De bemanning van het reddingsschip had eerder een Frontex-vliegtuig opgemerkt en neemt aan dat de opvarenden zijn teruggestuurd naar de interneringskampen in Libië.

Het ging om de eerste reddingsactie van de Sea-Eye 4. Het schip werd pas recent door de hulporganisatie in gebruik genomen. De Duitse ngo heeft nu zeven reddingsschepen om migranten te redden die via de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken. De boten van Sea-Eye stranden regelmatig omdat de Italiaanse kustwacht ze in beslag neemt.