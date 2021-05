Echtgenote Belgische ambassadeur in Zuid-Korea beroept zich op onschendbaarheid

De echtgenote van de Belgische ambassadeur in Seoel beroept zich op haar diplomatieke onschendbaarheid om vervolging te voorkomen. Ze werd er eerder van beschuldigd twee verkoopsters te hebben geslagen die haar verdachten van winkeldiefstal. Dat heeft de Zuid-Koreaanse politie maandag gezegd.

Foto: rr

De vrouw had in april twee kledingstukken gepast in de winkel, voor ze naar buiten liep. Een winkelbediende rende haar onmiddellijk achterna om te vragen naar een kledingstuk dat ze droeg, wat leidde tot een woordenwisseling. Bewakingsbeelden van de Chinese televisie, verspreid door de Zuid-Koreaanse televisiezender SBS, tonen hoe de vrouw de arm van de winkelbediende vastgrijpt en een oorveeg uitdeelt. Het incident wekte veel woede op in Zuid-Korea.

Op de Facebookpagina van de Belgische ambassade in Seoel had ambassadeur Peter Lescouhier zich eerder al in het Engels en het Koreaans verontschuldigd in naam van zijn echtgenote. ‘Ongeacht de omstandigheden is de manier waarop ze reageerde onaanvaardbaar’, stond er te lezen. Het bericht kon echter op niet veel sympathie rekenen, onder meer omdat de reacties beperkt werden en in de Koreaanse versie volgens sommigen de verkeerde beleefdheidsvorm werd gebruikt. Het Koreaans telt zeven beleefdheidsvormen die worden gebruikt afhankelijk van de situatie.

De partners van ambassadeurs genieten diplomatieke onschendbaarheid. De Belgische ambassade had verklaard mee te werken met de politie. Volgens een verantwoordelijke van het politiecommissariaat van Yongsan, in het centrum van Seoel, heeft de ambassade laten weten ‘het recht op onschendbaarheid van de echtgenote van de ambassadeur te handhaven’. Wellicht wordt de zaak nu geklasseerd.