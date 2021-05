Eurovisiesongfestival officieel begonnen met openingsceremonie

Het Eurovisiesongfestival van 2021 is zondagavond officieel begonnen. Met uitzicht op de Erasmusbrug stelden de aanwezige deelnemers zich bij de Cruise Terminal in Rotterdam voor aan de toegestroomde pers.

Voor de openingsceremonie was een liefst 210 meter lange turquoise loper uitgerold. Slechts een deel van de songfestivalpers was welkom, publiek kon het schouwspel alleen van een afstandje op de brug zien.

De ceremonie verliep allesbehalve volgens het boekje. Vanwege coronabesmettingen in twee delegaties arriveerden de artiesten uit veiligheidsoverwegingen met eigen vervoer en niet per boot, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Daardoor kwamen veel delegaties in een andere volgorde aan dan gepland.

Hooverphonic

Vanwege technische problemen begon de show bovendien te laat maar rond 18.20 uur arriveerde de Litouwse inzending The Roop als eerste op de loper. Daarna volgde een bonte stoet van artiesten die voor de camera’s korte interviews gaven, hun liedje zongen of spelletjes deden en hun outfits showden. Onder hen ook de Belgische inzending Hooverphonic, die zei dat ze in hun bubbels moeten blijven maar toch erg genieten van hun ervaring.

Raymond Geerts en Alex Callier vertelden dat ze al vele jaren fan zijn van het Songfestival. De twee droegen op de blauwe loper Johnny Cash T-shirts, ‘omdat Geike geen zwaard bij zich heeft, anders zouden we niet durven’, zeiden ze met een knipoog naar de songtekst van The wrong place. De verwijzing naar Johnny Cash in hun nummer legde Alex Callier ook uit: ‘Ik was het liedje aan het schrijven met Charlotte Foret (The Voice-winnares ‘Charles’, red.) toen we rond de middag een Johnny Cash-nummer op de radio hoorden. Ik grapte dat we moesten proberen zijn naam te verwerken in de songtekst en zij zei dat dat nooit zou werken. Maar in de namiddag waren we de lyrics aan het schrijven en op een magisch moment was het daar plots, het gebeurde gewoon. Dus, hartelijk dank Johnny Cash, om ons een heel coole catch phrase te geven.’

Hooverphonic komt dinsdagavond aan de beurt in de eerste halve finale. Zangeres Geike Arnaert zei dat het podium en het geluid geweldig zijn. ‘Het Songfestival is helemaal anders dan wat ik gewoon ben, maar ik probeer erover te denken als een feest en het niet te serieus te nemen. Ik bedoel, ik neem het serieus, maar niet té. Het moet ook leuk zijn, zonder al te veel druk.’ Volgens Alex Carlier is de Nederlandse technische crew fantastisch. ‘We zijn in goede handen, dus voelen we ons op ons gemak.’

Afwezigen

Polen en IJsland moesten verstek geven voor de openingsceremonie door coronabesmettingen in hun delegatie, en daarnaast bleven ook Roemenië en Malta afwezig. De vier landen zitten in hetzelfde hotel en vermoedelijk is het hotel de bron van de besmetting. Alle leden van hun delegaties blijven uit voorzorg op hun hotelkamers. Australië was er als vijfde land niet bij omdat zangeres Montaigne niet naar Rotterdam is gekomen.