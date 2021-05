Zeges voor Genk en Club Brugge hebben niets veranderd aan de top van het klassement. Club kan donderdag zo de titel pakken op Anderlecht. Eén puntje volstaat.

Het was dan toch geen rustmoment: ook in het Jan Breydelstadion begon Hans Vanaken tegen Antwerp op de bank. Clement koos voor hetzelfde elftal als op de Bosuil, ook al was die prestatie niet dadelijk ...