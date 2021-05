Spontane staking in gevangenis van Beveren

Er is zondag een spontane staking in de gevangenis van Beveren (Oost-Vlaanderen) uitgebroken. Dat bevestigen de woordvoerder van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver en ACV Openbare Diensten aan Belga.

Een 18-tal personeelsleden hebben zondag de gevangenis verlaten in een spontane staking, zegt Kathleen Van De Vijver. Volgens het gevangeniswezen was er geen directe aanleiding. Een intern overleg tussen directie en bewaking was maandag al ingepland.

Bij ACV Openbare Diensten luidt het dat een vechtpartij tussen gedetineerden de aanleiding vormde om het werk neer te leggen. ‘Het is een opeenstapeling van feiten de afgelopen weken en maanden’, zegt ACV-secretaris Frank Conings. Volgens die laatste is een stakingsaanzegging ingediend in vakbondsfront. ‘We willen inzetten op overleg’, aldus Conings nog.

De penitentiaire inrichting in Beveren werd in maart 2014 in gebruik genomen. Er verblijven een 300-tal gedetineerden. De gevangenis schakelt door de staking over op nachtregime. Wandelingen en bezoek zijn teruggeschroefd. Het gevangeniswezen laat nog weten dat het de actie ‘enorm betreurt.’