VN-hoofd Guterres wil onmiddellijk einde aan strijd in Israël en Gaza

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties wil dat er onmiddellijk een eind komt aan de gevechten tussen Israël en de Palestijnen. Bij het begin van een bijeenkomst van de Veiligheidsraad zei hij zondag dat de VN alle partijen betrekken bij pogingen een staakt-het-vuren tot stand te brengen.

Volgens Guterres zou de situatie in de regio door de escalatie van het geweld oncontroleerbaar kunnen worden. Het VN-hoofd waarschuwde onder meer voor een humanitaire crisis en toenemend extremisme. Hij veroordeelde onder meer het geweld van zondag. Daarbij kwamen volgens plaatselijke autoriteiten zeker veertig Palestijnen om. ‘Deze zinloze cyclus van bloedvergieten, terreur en verwoesting moet onmiddellijk stoppen.’

De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki beschuldigde Israël tijdens de zitting van de Veiligheidsraad van agressie tegen het Palestijnse volk en tegen plekken die voor de Palestijnen heilig zijn, zoals de al-Aqsamoskee in Jeruzalem. ‘Sommige mensen willen deze woorden - oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid - niet gebruiken, maar zij weten dat het de waarheid is’, aldus de minister.

De Israëlische ambassadeur bij de volkerenorganisatie, Gilad Erdan, haalde tijdens de spoedvergadering uit naar de militante Palestijnse beweging Hamas. Erdan beschuldigde die van het aansturen op een oorlog met Israël en de macht te willen grijpen op de bezette Westelijke Jordaanoever. ‘Hamas koos ervoor om de spanningen op te voeren’, zei de diplomaat.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei zondag in een toespraak op de televisie dat de campagne tegen de Palestijnen in Gaza nog niet op zijn eind loopt. ‘Wij gaan net zo lang door als nodig is, om voor u, de burgers van Israël, de kalmte en rust te herstellen. Dat zal tijd kosten.’