KV Mechelen wint vlot van Standard en komt weer aan leiding in Europe play-offs

KV Mechelen blijft op koers voor een Europees ticket. Malinwa versloeg zondag op de vierde speeldag van de Europe play-offs in de Jupiler Pro League Standard met 3-1 en klimt weer naar de leiding.

Mechelen klom even voor het kwartier op voorsprong, via Rob Schoofs (13.). Letterlijk een opdoffer voor Standard-doelman Arnaud Bodart, die enkele minuten later met een blessure naar de kant moest. Jean-François Gillet, ondertussen bijna 42 en ex-speler van Mechelen, was zijn vervanger. De Rouches kwamen met de rust in zicht opzetten, maar Michel-Ange Balikwisha besloot de beste kans op de paal.

De thuisploeg ontsnapte vroeg in de tweede periode opnieuw, toen Eden Shamir de paal trof. Mechelen reageerde, en Marian Shved (57.) maakte er 2-0 van. Standard was aangeslagen en Schoofs (71.) zorgde met zijn tweede treffer voor de 3-0. De wedstrijd was gespeeld en veel viel er niet meer te beleven. Jackson Muleka (89.) redde in het slot de eer voor de Luikenaars.

AA Gent haalde eerder op de dag fors uit bij KV Oostende en won met 0-4. In de stand staat Mechelen met 34 punten aan kop, voor Gent (32 ptn). Oostende (30 ptn) en Standard (28 ptn) maken de poule vol. Woensdag staat de vijfde en voorlaatste speeldag in de Europe play-offs op de agenda. Oostende ontvangt Mechelen en Gent speelt gastheer voor Standard.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)