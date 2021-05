Het regent te hard

De bakken regen die de afgelopen dagen uit de lucht viel, is slecht voor het gemoed en ook het grondwaterpeil heeft er weinig bij gewonnen. ‘Het water van deze korte, hevige buien loopt gewoon weg langs de riolering’, zegt Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Het mag dan al een paar dagen stevig regenen, gevolgen voor het grondwaterpeil heeft die neerslag vooralsnog niet. Onze bodem blijft kurkdroog. ‘Het water van deze korte, hevige buien loopt gewoon weg langs de riolering’, zegt Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Het lijkt niet zo, maar de voorbije drie maanden waren in ons land droger dan gemiddeld. ‘Gelukkig was april een koude maand, waardoor er minder verdamping van water was. Anders waren de grondwaterstanden misschien nog verder gezakt’, aldus Katrien Smet.

Dit jaar was de winter droog, maar ook het voorjaar. In april was er weinig neerslag, zeker in de tweede helft van de maand was het erg droog.

Die droge periodes worden afgewisseld met natte periodes, vooral in de vorm van hevige, lokale plensbuien die we de afgelopen dagen massaal te verwerken kregen. Maar ondanks de hevige regenval heeft het grondwaterpeil zich in België nog niet hersteld. ‘We hebben langdurige, zachte regen nodig, zodat het water tijd krijgt om in de grond te dringen. Het water van deze korte, hevige buien stroomt gewoon af’, aldus de woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Structurele problemen zoals lintbebouwing en een hoge bevolkingsdichtheid met veel beton en verharding spelen de Belgische bodem parten. De bouwshift moet daar verandering in brengen, maar op korte termijn hebben we de komenden weken zachte, aanhoudende regen nodig om het grondwater weer op peil te krijgen.

De voorbije zomers hebben aangetoond dat Vlaanderen kwetsbaar is voor waterschaarste. Krijgen we dit jaar dan opnieuw problemen, met mogelijk een oppompverbod? ‘Dat is moeilijk om te voorspellen, omdat de kans bestaat dat we een natte zomer krijgen’, aldus Katrien Smet. ‘Maar statistisch gezien volgen nu uiteraard wel de meest droge maanden. We hebben zware langdurige regen nodig. Bovendien zijn we met een achterstand aan het winterseizoen begonnen door de droogte van afgelopen zomer en najaar.’

De week start morgen alvast wisselvallig, met soms intense buien die gepaard kunnen gaan met onweer. De temperaturen blijven fris met maxima tussen 11 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 16 graden elders in het land. De rest van de week is er één constante: iedere dag is er kans op buien. Op donderdag zou er wel even een adempauze zijn. Maar vanaf vrijdag herneemt de regen.