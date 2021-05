Egan Bernal neemt roze trui over van Attila Valter

Remco Evenepoel heeft de roze trui niet kunnen veroveren in de Giro. Egan Bernal won de spectaculaire etappe naar Campo Felice en is de nieuwe leider. Evenepoel finishte de rit als vierde en houdt de Colombiaan wel in het vizier: het verschil tussen de twee bedraagt in het klassement amper 15 seconden.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) heeft zondag de negende etappe in de 104e Ronde van Italië gewonnen. De 24-jarige Colombiaan neemt de roze leiderstrui over van de Hongaar Attila Valter (Groupama-FDJ).

Bernal toonde zich de sterkste op de slotklim naar de eerste col van eerste categorie in deze Giro, na een etappe over 158 kilometer tussen Castel di Sangro en Campo Felice. Remco Evenepoel had een moeilijk moment op de onverharde weg, maar wist de schade te beperken en finishte als vierde op tien seconden.

De Italiaan Giulio Ciccone en de Rus Aleksandr Vlasov werden respectievelijk tweede en derde op zeven seconden.

In de stand telt Bernal, de Tourwinnaar van 2019, 15 seconden voorsprong op Evenepoel. Vlasov is derde op 21 seconden.

Maandag krijgen de sprinters wellicht een kans in de etappe van L’Aquila naar Foligno, over 139 kilometer. Dat is de kortste etappe van deze Giro.