AA Gent neemt leiding over in Europe Play-off na forse zege in Oostende

AA Gent heeft zondagnamiddag op de vierde speeldag in de Europe Play-off dankzij een 0-4 zege op bezoek bij KV Oostende de leidersplaats overgenomen van KV Mechelen.

Voor de Gentenaars was het de tweede zege in drie dagen tegen de Kustboys, die zich richting het einde van het seizoen lijken te slepen. In de Diaz Arena was het Roman Bezus die de bezoekers na 20 minuten op voorsprong zette met een heerlijke stifter over Guillaume Hubert. Net voorbij het halfuur werd de doelman met rood van het veld gestuurd, nadat hij onoordeelkundig te ver uit doel was gekomen en Bezus net buiten de zestien had onderuitgehaald. Nog voor de rust maakte Alessio Castro-Montes er met een plaatsbal in de verste bovenhoek 0-2 van en was de wedstrijd gespeeld.

Net voor het uur ging het mes nog wat dieper in de Oostendse wonde toen Kevin Vandendriessche in eigen doel kopte. Invallersdoelman Bram Castro was na 66 minuten een derde keer geklopt toen Bezus zijn tweede van de namiddag tegen de netten trapte. Het werd zo een afstraffing voor KV Oostende, dat nog enkele keren ontsnapte aan een vijfde tegentreffer.

In de stand heeft AA Gent 32 punten, eentje meer dan KV Mechelen dat zondagnamiddag de speeldag afsluit met een thuisduel tegen Standard, de laatste in de stand.