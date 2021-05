Spectaculaire val in Giro: Mohoric over de kop, fiets breekt in twee

Na Mikel Landa heeft Bahrain Victorious nu ook Matej Mohoric verloren. De Sloveen kwam in een afdaling spectaculair ten val en werd even later in een ambulance afgevoerd.

Mohoric maakte samen met ploegmaats Mäder en Caruso deel uit van een omvangrijke kopgroep die probeerde van het peloton weg te rijden in de negende etappe van de Ronde van Italië. In een bocht naar links liep het fout. Wat er juist gebeurde, is niet duidelijk maar achteraf leek het er wel op dat zijn voorvork gebroken was. Mohoric ging aan hoge snelheid over de kop en kwam vol op zijn hoofd en schouder terecht. De renner kwam op eigen kracht overeind maar kon duidelijk niet verder en werd met de ziekenwagen afgevoerd.

????????? | Zware val voor Matej Mohoric. Hij staat gelukkig weer.



