Merendeel van Vlaamse burgemeesters wil nieuwe invulling voor hun parochiekerk

Een kerk die biertempel wordt of een herbestemming krijgt als circustent: burgemeesters staan open voor een nieuwe invulling van hun parochiekerken. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) en minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) die aan de slag willen met de honderden leegstaande kerken in Vlaanderen.

Doordat er steeds minder mensen naar de kerk gaan, worden in Vlaanderen honderden parochiekerken onderbenut. Velen staan leeg. Daar willen Vlaams ministers Bart Somers en Matthias Diependaele iets aan veranderen. De twee ministers gaan de lokale besturen ondersteunen die hun kerken een nieuwe invulling willen geven.

Uit een bevraging van de Vlaamse burgemeesters die ze uitstuurden, blijkt dat het enthousiasme bij de lokale besturen groot is, aldus Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. ‘116 burgemeesters (bijna één op drie) hebben de bevraging ingevuld, samen goed voor 693 rooms-katholieke parochiekerken. Meer dan de helft van deze gemeenten (63) heeft momenteel al een traject lopen met minstens één kerk op hun grondgebied. Dat kan gaan om een volledige herbestemming van de kerk of een nevenbestemming waar slechts een gedeelte een nieuwe invulling krijgt. ‘81 van de 116 gemeenten vinden een herbestemming van een kerk op korte termijn wenselijk en maar liefst 89 gemeenten denken aan een nevenbestemming.”

Vaak worden burgers betrokken bij de plannen van de gemeenten. Er lopen verschillende burgerbevragingen en haalbaarheidsstudies om te beslissen wat wenselijk is. Negen op tien burgemeesters geeft bij de herbestemming van een kerk de voorkeur aan een nieuwe ontmoetingsplaats. Daarna wordt de voorkeur gegeven aan een publieke functie (85%), recreatie (68%), een private herbestemming met een niet-commerciële functie (54%), een commerciële functie (47%), een woonfunctie (34%) of sloop (19%).

Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele is tevreden met de resultaten. ‘Burgemeesters zijn positief over de instrumenten die de Vlaamse overheid aanreikt zoals de kerkenbeleidsplannen en de ondersteuning bij uitvoering haalbaarheidsstudies. Daar moeten we als Vlaamse Overheid op verder werken.’

Op het grondgebied van de 116 gemeenten die de bevraging invulden, kregen al 46 parochiekerken een herbestemming en 52 een nevenbestemming. Volgens de twee ministers zullen deze aantallen de komende jaren toenemen. ‘De gesprekken met de lokale besturen, de Bisschoppenconferentie en middenveldorganisaties zoals Monumentenwacht lopen vlot. Binnenkort brengen we een dossier naar de Vlaamse regering en kijken we hoe we vanuit Vlaanderen dit proces kunnen versnellen en ondersteunen. Het creëren van draagvlak is daarbij belangrijk. Met respect voor het verleden, maar ook met oog op de toekomst.’

De Zondag die vandaag al over het onderwerp berichtten, gaven enkele opvallende voorbeelden van herbestemmingen. Zo toverde Circusplaneet vzw de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede in Gent om in een circusruimte. In de Sint-Jozefkerk in de Mechelse wijk Battel huist dan weer een microbrouwerij, uitgebaat door brouwerij Het Anker.