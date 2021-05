Beke: ‘Ook 16- en 17-jarigen vaccineren tegen 11 juli en iedereen volledig gevaccineerd midden augustus’

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil dat ook zestien- en zeventienjarigen in Vlaanderen tegen 11 juli een inenting met het coronavaccin kunnen krijgen. Dat heeft hij zondag verklaard in VTM NIEUWS. Halfweg augustus hoopt Beke de volledige vaccinatiecyclus te kunnen afronden. De taskforce vaccinatie spreekt van een haalbare kaart.

De minister mikte al langer op 11 juli om alle volwassenen in Vlaanderen een eerste prik in de arm te kunnen geven. Het gaat dan om mensen ouder dan 18 jaar. Beke gaat er echter van uit dat een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad ook voor jongeren van 16 en 17 jaar een vaccinatie zal aanbevelen. Alles hangt af van de leveringen – zo is er volgens Beke nog wat onduidelijkheid over de levering van het Janssen-vaccin – maar de minister wil er alles aan doen om die jongeren ook tegen 11 juli te kunnen laten inenten.

De taskforce vaccinatie benadrukt dat het logistiek geen moeilijke opdracht is om de 16- en 17-jarigen mee op te nemen in de campagne, omdat er hoogstens twee tot drie dagen moeten worden toegevoegd aan het schema. Een mogelijke vaccinatie van 12- tot 15-jarigen later dit jaar wordt ook onderzocht, maar daarvoor is het nog wachten op extra gegevens en een advies van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA). Het EMA gaf eerder al groen licht om het Pfizer-vaccin te gebruiken vanaf 16 jaar.

Vaccinatie brede bevolking

Morgen, maandag, start alleszins de vaccinatiecampagne voor de brede bevolking en gaan de uitnodigingen voor mensen onder de 65 jaar de deur uit. ‘Volgende week gaan we 500.000 vaccinaties zetten. We zijn on track’, verzekerde Beke.

Aanvankelijk was het overigens de bedoeling dat tegen het einde van de zomer alle Vlamingen hun tweede prik zouden hebben gekregen, maar Beke mikt daarvoor nu op twee weken eerder, dus in de week van 15 augustus. De inkorting van de periode tussen de twee inentingen met het vaccin van AstraZeneca speelt daarbij een rol. Ook de taskforce vaccinatie noemt de streefdatum van midden augustus een ‘haalbare kaart’.