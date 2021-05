Rousseau over versoepelingen: te snel en te vrijblijvend

Conner Rousseau, de voorzitter van Vooruit, vindt dat de overheid te snel gaat met de versoepelingen. ‘Als we niet op een veilige manier versoepelen, zullen we snel weer binnen zitten’, zei Rousseau in duidingsprogramma ‘De Zevende Dag’. Hij pleit onder meer voor een verplichte coronatest voor jeugdkampen deze zomer.

Experts reageerden al kritisch op de aangekondigde versoepelingen. Ook de Vlaamse socialisten vrezen dat de overheid te snel gaat met het Zomerplan. ‘Te laks, te slordig’, noemde Conner Rousseau, de voorzitter van Vooruit (voormalig SP.A), de versoepelingen.

Hij zit daarmee op dezelfde lijn als zijn minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). ‘Frank en ik hebben, net zoals veel burgers, grote ogen getrokken over het Zomerplan dat na het vorige overlegcomité werd aangekondigd’, zei Rousseau die benadrukte dat hij niet tegen versoepelingen is. ‘Ik heb altijd gezegd dat de deur weer open mag als de kritieke groepen gevaccineerd zijn. Maar dat moet wel op een verantwoordelijke en veilige manier gebeuren. Als we niet op een veilige manier versoepelen, zullen we snel weer binnen zitten.’

Volgens Conner Rousseau zijn de nieuwe regels te vrijblijvend. Hij pleit ondermeer om deelnemers aan jeugdkampen verplicht te laten testen op het coronavirus. Zo’n test is een aanbeveling, maar dat gaat volgens Rousseau niet ver genoeg. ‘Wat ben je met zo’n aanbeveling?’, vroeg Rousseau zich af in De Zevende Dag. ‘Bij de jeugdkampen die ik zelf organiseer, zullen we wel verplicht testen.’

Ook voor bijvoorbeeld trouwfeesten en festivals ziet de Vooruit-voorzitter heil in tests om op een veilige manier meer mogelijk te maken. Een aantal regels noemt de voorzitter van Vooruit niet logisch. ‘Op een trouwfeest deze zomer met honderd mensen mag je niet dansen, maar als je een trouwfestival organiseert, mag dat wel. Waarom wordt er geen mogelijkheid gegeven om de gasten op het trouwfeest vooraf te testen als ze ook willen dansen? Dat vergt wat organisatie, maar ik ben ervan overtuigd dat mensen dat ervoor over hebben.’

Coronapaspoort

Rousseau ziet veel potentieel in het coronapaspoort. Premier Alexander De Croo (Open Vld) zei eerder deze week dat hij niet naar ‘een pasjesmaatschappij’ wil evolueren waarbij je een pasje nodig hebt om naar de kapper of op restaurant te gaan. Volgens de voorzitter van Vooruit is dat louter een semantische discussie. ‘Het coronapaspoort is de sleutel naar leuke dingen. Het green certificate dat de Europese Commissie uitwerkt, zal ook in Vlaanderen worden gebruikt. Hoe absurd is het om daar iets naast te leggen dat juist hetzelfde doet?, zei Rousseau doelend op het Covid Safe Ticket dat zou worden gebruikt voor grote festivals.

Reizen naar België moeten volgens Conner Rousseau in ieder geval beperkt worden deze zomer. ‘Het is jammer voor Tomorrowland, maar het zou heel dom zijn om de Braziliaanse en Indische variant naar België te gaan importeren. Voor landen buiten Europa moeten we streng zijn.’