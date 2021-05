Politie beëindigt gijzeling minderjarige in Sint-Joost-ten-Node

In Sint-Joost-ten-Node heeft de politie zaterdagavond een gijzeling beëindigd. Daarbij kon de dader ingerekend worden, terwijl het minderjarige slachtoffer lichtgewond was geraakt door de gijzelnemer.

De gijzeling in de Dwarsstraat, een zijstraat van de Koningsstraat, was zaterdag rond het middaguur begonnen. Al snel zette de politie in de omgeving een ruime perimeter in, terwijl ook verschillende ziekenwagens en de brandweer ter plaatse kwamen. Ook de speciale eenheden van de federale politie werden opgeroepen.

Onderhandelaars van de federale politie probeerden urenlang de gijzelnemer te overtuigen zich over te geven maar rond 22.15 uur werd dan toch besloten binnen te vallen. Daarbij werd de gijzelnemer opgepakt zonder dat er bij de politie-interventie gewonden vielen.

‘Het ging om een gijzeling in de familiale sfeer’, zei Audrey Deraymaeker, woordvoerster van de lokale politiezone Brussel-Noord, aan Bruzz. ‘De interventie verliep vlot en leidde tot de arrestatie van de dader. De man was gewapend, maar niet met een vuurwapen.’

‘De politie maakte bij de actie gebruik van enkele kleine handgranaten die tot ontploffing werden gebracht’, meldt het parket nog. ‘Maar bij de interventie vielen geen gewonden.’

Het slachtoffer, een minderjarig meisje, raakte lichtgewond tijdens de gijzeling en kreeg nadien medische vezorging. De verdachte wordt verhoord en zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het parket vraagt dat hij onder aanhoudingsbevel zou worden geplaatst voor feiten van wederrechtelijke en willekeurige vrijheidsberoving met doodsbedreigingen, gijzeling van een minderjarige, opzettelijke slagen en verwondingen en wapendracht.