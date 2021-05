Biden overlegt telefonisch met Netanyahu en Abbas

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zaterdag met zowel de Israëlische premier Benjamin Netanyahu als de Palestijnse president Mahmoud Abbas gebeld over het aanhoudende geweld in Israël en Palestina. Hij roept op tot kalmte.

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de islamistische groepering Hamas opnieuw raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook, het Israëlische leger heeft gereageerd met nieuwe bombardementen. Door het aanhoudende geweld in Israël en Palestina vielen al 145 doden aan Palestijnse zijde, waaronder 41 kinderen, en 10 doden, waaronder een kind, aan Israëlische kant.

Zatedag hebben Israëlische vliegtuigen ook de al-Jalaa-toren in Gaza-stad gebombardeerd. In dat gebouw zijn de kantoren van het persagentschap Associated Press en andere media, waaronder de Arabische nieuwszender Al Jazeera, gevestigd. Volgens het Israëlische leger wordt het gebouw ook gebruikt door Hamas.

DS VIDEO - Raketalarm in Tel Aviv, Isräël beschiet tv-zenders. Video: De Standaard

Telefoondiplomatie

Joe Biden had zaterdag telefonisch contact met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens het Witte Huis haalde de Amerikaanse president het bombardement op het gebouw van AP aan en ‘toonde hij zich bezorgd over de veiligheid van journalisten en beklemtoonde hij het belang om hen te beschermen’. Biden wees Netanyahu ook op de burgerslachtoffers, waaronder ook kinderen door het geweld. Maar hij bevestigde wel het recht van Israël om zich te verdedigen tegen ‘raketaanvallen van Hamas en andere terreurgroepen in Gaza’ en onderstreepte zijn ‘engagement voor een onderhandelde tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict’.

Biden belde zaterdag ook met Abbas. Het was het eerste contact tussen de twee sinds het aantreden van de Amerikaanse president. Tegenover de Palestijnse president ‘onderstreepte hij de noodzaak voor Hamas om te stoppen met het afvuren van raketten op Israël’. Nochtans heeft Abbas weinig tot geen invloed op Hamas. Biden benadrukte ook tegenover de Palestijnse leider zijn engagement voor een tweestatenoplossing.

Hady Amr, de Amerikaanse minister van Israëlisch-Palestijnse Zaken, zal zondag met Israëlische leiders en Palestijnse functionarissen spreken om ‘duurzame kalmte’ te zoeken. Ook de VN-Veiligheidsraad komt vandaag bijeen om het geweld te bespreken.