Geen personen besmet op testevenement in Gentse Ghelamco Arena

In Gent zijn geen besmettingen vastgesteld bij de vrijwilligers die een concert van rockband Compact Disk Dummies bijwoonden in de Ghelamco Arena. Het ging om het eerste grootschalige testconcert in Vlaanderen, met 300 deelnemers.

Alle concertgangers werden zaterdagavond vanaf 17 uur onderworpen aan een sneltest aan de ingang van het Gentse voetbalstadion. Daar werd een openluchtconcert georganiseerd waarvoor een groep vrijwilligers van de eerstelijnszorg was uitgenodigd voor hun inspanningen tijdens de voorbije coronacrisis.

Aan de ingang waren zestien medisch geschoolde medewerkers en een tiental administratieve hulpkrachten aanwezig. Ook enkele logistieke personen hebben de concertgangers naar hun plaats begeleid. Alles verliep vlot en het concert kon zonder problemen beginnen.

Hoewel niemand positief testte, is het onderzoek nuttig geweest, omdat de organisatie er bijvoorbeeld uit leert hoeveel personen aanwezig moeten zijn om de testcapaciteit zonder moeilijkheden te organiseren. Maar ook om te kijken hoe snel resultaten beschikbaar zijn of hoe ze de duur van de test - zowat 2 minuten - kunnen inkorten.

Dat niemand de site moest verlaten, was onverwacht. Maar kandidaten werden wel onderworpen aan een vragenlijst waarin ze te kennen gaven hoe ze zouden reageren mochten ze wel positief getest hebben. De deelnemers worden volgende week onderworpen aan een PCR-test, de gekende test met het wattenstaafje. Dat gebeurt in het testcentrum van het UZ Gent.

Niels Destadsbader

Alle parameters van het onderzoek worden dan gebundeld en doorgegeven aan de stad Gent en het UZ Gent. Het testevenement is een van de eerste grootschalige in Vlaanderen nadat Hasselt in maart nog een initiatief moest schrappen omdat het aantal besmettingen aan het toenemen was. Onder meer de UGent en de Gentse nightlifecoach hadden sindsdien opgeroepen om onderzoek te starten naar het veilig organiseren van evenementen.

‘We kijken allemaal uit naar concerten, naar theater, naar sportwedstrijden’, zegt Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open vld). ‘Een testevenement zoals dit kan ons helpen om die evenementen op een veilige manier te organiseren. De ervaringen die we vandaag opdoen zijn heel nuttig voor de heropstart van verschillende sectoren.’

Woordvoerder Michiel Vanderheyden vult aan dat de organisatie het testevenement van vrijdag als ‘zeer leerrijk’ heeft ervaren. Vooral omdat belangrijke informatie gehaald kan worden uit de logistieke en organisatorische aanpak. Die zal nuttig zijn wanneer later dit jaar bijvoorbeeld concerten van artiesten als Niels Destadsbader worden gehouden voor meer dan 1.000 personen, of wanneer er wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm worden getoond.

