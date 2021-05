Vijf verdachten gearresteerd na steekpartij in Antwerpen

De politie van Antwerpen heeft vijf mensen gearresteerd voor hun mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij eerder zaterdagmorgen in de Bisschopstraat in Antwerpen. Daar werd een man zwaargewond door verschillende steekwonden aangetroffen.

Kort na 11 uur zaterdagvoormiddag werden de hulpdiensten naar de Bisschopstraat in Antwerpen gestuurd. Daar troffen ze een zwaargewonde man aan die verschillende steekwonden had. ‘De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht’, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. ‘Hij heeft levensbedreigende letsels. Korte tijd later werden vijf verdachten in de buurt gearresteerd. Eén van hen is minderjarig. De onderzoeksrechter werd gevorderd en startte een onderzoek naar een poging tot moord.’

De onderzoeksrechter ging meteen na de feiten ter plaatse om de juiste omstandigheden van de feiten te kunnen onderzoeken. In de loop van de namiddag en avond werden de vijf verdachten verhoord. De onderzoeksrechter zal in de loop van de avond of morgen beslissen of verdachten aangehouden blijven of niet.