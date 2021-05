Campenaerts toont zich maar Fransman Victor Lafay wint achtste rit Giro

Victor Lafay heeft de achtste rit in de Giro gewonnen. De Fransman van Cofidis was de beste van een kopgroep van negen vluchters, met daarbij ook onze landgenoten Kobe Goossens en Victor Campenaerts. Deze laatste plaatste aan de voet van de klim een aanval, maar werd op drie kilometer van de finish weer gegrepen toen het steilere klimwerk begon.

Hoe kwam de zege tot stand?

Het werd al vrij snel duidelijk dat het een strijd op twee fronten ging worden. Na vijftig kilometer koers reden er immers acht vluchters weg. Hun namen: Alexis Gougeard (AG2R-Citroën), Giovanni Carboni (Bardiani - CSF - Faizanè), Kobe Goossens (Lotto - Soudal), Victor Lafay (Cofidis), Nélson Oliveira (Movistar Team), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Nikias Arndt (Team DSM) en Francesco Gavazzi (EOLO - Kometa Cycling Team). Later zou ook nog Victor Campenaerts zich bij de kopgroep voegen na een serieuze inspanning van een aantal kilometer.

🚴‍♂️🇮🇹 | Wat een inspanning van Victor Campenaerts! De Belg voegt zich bij de kopgroep. #Giro #Vocsnor



De #Giro2021 zie je van start tot finish live op Eurosport

📺 Eurosport 1

📱💻 Zonder onderbrekingen: https://t.co/NTbGfpcvhB pic.twitter.com/2sWLpZ8S2x — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 15, 2021

De negen koplopers fietsen geleidelijk aan een voorsprong van zo’n zeven minuten bij elkaar in een voortdurend glooiend landschap. Op 50 kilometer van de streep volgde dan de eerste hindernis van de dag: de Bocca della Salva, een col van tweede categorie. Onze landgenoot Kobe Goossens kwam daar als eerste boven en pakte 18 bergpunten.

Daarna ging het in een lange afdaling vliegensvlug naar de slotklim, waar de vluchters onderling zouden uitmaken wie de etappe op zijn naam zou mogen schrijven. Ondertussen ging Fernando Gaviria wel tegen de grond, zonder erg weliswaar.

De negen vluchters, met Kobe Goossens op kop Foto: AFP

In de aanloop naar de slotklim, een col van vierde categorie met stijgingspercentages tot maximaal 11 procent, probeerde Victor Campenaerts verschillende keren weg te geraken, maar telkens zonder succes. Uiteindelijk was het in de eerste, nog niet zo hellende kilometers van de Telese Terme toch prijs. Campenaerts raakte samen met Giovanni Carboni voorop. Gougeard probeerde ook de sprong te maken naar de twee, maar faalde.

Met nog drie kilometer te gaan, toen de steilere kilometers begonnen, ging het voor Campenaerts voorin wel te snel. Carboni ging solo, maar werd al snel bijgehaald door de Fransman Victor Lafay, die in zijn eentje doorstoomde naar etappewinst.

Wat deden de favorieten?

Niet bijster veel. In de laatste paar kilometer van de slotklim werd er wel wat tempo gemaakt, onder meer door Ineos Grenadiers en EF Education First, maar buiten een valpartij viel er niets noemenswaardig te noteren. De Hongaar Attila Valter hield makkelijk stand in de roze trui. Remco Evenepoel pakt het roze dus (nog) niet.

Wie reed zich nog in de kijker?

Caleb Ewan liet zich vandaag opmerken door uit de Giro te stappen. De Australiër moest het peloton al vroeg laten gaan en had ook pijn aan de knie. Zijn vroegtijdige opgave is echter geen verrassing: Ewan had in interviews immers al meermaals aangegeven dat hij deze Giro niet zou voltooien. Hij is er dit jaar namelijk op gebrand om in de drie grote ronden een ritzege te boeken. Met twee ritoverwinningen in deze Giro heeft Ewan al een derde van zijn missie voltooid. Nu begint hij zijn voorbereiding op de Tour de France.

Verder liet aan het begin van de etappe ook Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) zich opmerken. Onze landgenoot liet vooraf al optekenen dat hij vandaag tuk was op een dag voorin, maar Hermans slaagde er uiteindelijk niet in om mee met de finale vlucht weg te raken.

Verder nog iets leuks dat u moet weten?

De opgave van Caleb Ewan is goed nieuws voor Tim Merlier. Onze landgenoot, die voor aanvang van de achtste rit tweede stond in het puntenklassement, erft de paarse puntentrui van de Australiër. Merlier kan volgende week zo met een belangrijke concurrent minder op zoek naar zijn tweede ritwinst in deze Giro.