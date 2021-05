‘Waterloo’ van ABBA is populairste Songfestivalnummer ooit

Het Eurovisiesongfestival bestaat dit jaar 65 jaar. In een grote onlinewedstrijd werd ‘Waterloo’ van ABBA verkozen tot de meest geliefde inzending aller tijden. Zweden palmt de volledige top drie in, maar met Sandra Kim, Loïc Nottet en Blanche staan er ook drie Belgen in de top 50.

Liefst 355.000 mensen uit 14 landen namen deel aan een online stemming georganiseerd door de European Broadcasting Union (EBU), de organisator van het Songfestival. Over de winnaar bestond geen twijfel: ‘Waterloo’ van ABBA, de Zweedse inzending uit 1974, was de favoriet van het Belgische, Nederlandse, Duitse, Britse en uiteraard Zweedse publiek (anders dan op het echte festival kon je hier ook stemmen op inzendingen uit eigen land). ‘Waterloo’ is het oudste nummer in de top 10 en samen met ‘Hold me now’ van Johnny Logan, de Ierse inzending van 1987, het enige nummer uit de 20ste eeuw.

Dat Zweden hét Songfestivalland is bij uitstek, bewijst de rest van de top drie: ‘Euphoria’ van Loreen uit 2012 en ‘Heroes’ van Måns Zelmerlöw uit 2015. Recentere nummers hebben duidelijk een streepje voor, want ook ‘Arcade’ van Duncan Laurence en ‘Soldi’ van Mahmood, de winnaar en runner-up van het laatste festival in 2019, staan in de top 10, naast Songfestivalfenomenen als Alexander Rybak, Lena, Conchita Wurst en Lordi.

Sandra Kim, de enige winnares ooit van ons land, is ook hier de hoogste Belgische kandidaat: met ‘J’aime la vie’ uit 1986 belandt ze op de 37ste plaats, net boven ‘Rhythm inside’ van Loïc Nottet uit 2015 en ‘City lights’ van Blanche uit 2017. Drie Waalse nummers, die opnieuw bewijzen dat de meest succesvolle Belgische inzendingen ooit op het Eurovisiesongfestival zonder uitzondering werden gestuurd door de Franstalige omroep.

Aan Hooverphonic, de kandidaat van de VRT, om komende week te bewijzen dat ook Vlaanderen hoog kan scoren op het festival.

Hier de volledige top 20 (en onze Belgische deelnemers):

1 ABBA Waterloo Zweden 1974

2 Loreen Euphoria Zweden2012

3 Måns Zelmerlöw Heroes Zweden 2015

4 Alexander Rybak Fairytale Noorwegen 2009

5 Duncan Laurence Arcade Nederland 2019

6 Mahmood Soldi Italië 2019

7 Lena Satellite Duitsland 2010

8 Conchita Wurst Rise Like a Phoenix Oostenrijk 2014

9 Johnny Logan Hold Me Now Ierland 1987

10 Lordi Hard Rock Hallelujah Finland 2006

11 Eleni Foureira Fuego Cyprus 2018

12 Katrina and the Waves Love Shine a Light VK 1997

13Céline Dion Ne partez pas sans moi Zwitserland1988

14 Nicole Ein bißchen Frieden Duitsland 1982

15 Il Volo Grande amore Italië 2015

16 Salvador Sobral Amar pelos dois Portugal 2017

17Johnny Logan What’s Another Year Ierland 1980

18 The Common Linnets Calm After the Storm Nederland 2014

19 Olsen Brothers Fly on the Wings of Love Denemarken 2000

20 Brotherhood of Man Save Your Kisses for Me VK 1976

37 Sandra Kim J’aime la vie België 1986

39 Loïc Nottet Rhythm Inside België 2015

40 Blanche City Lights België 2017