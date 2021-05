Antwerpen vreest weerslag conflict Midden-Oosten

Antwerpen vreest dat het escalerende conflict in Palestina en Israël zou overwaaien naar de koekenstad. Antwerpen kent een grote joods en moslimgemeenschap.

De Antwerpse politiediensten zijn in verhoogde staat van paraatheid. Dat zei burgemeester Bart De Wever (N-VA) gisteren in De Afspraak.

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen heeft ook in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden. Intussen zijn al minstens 120 mensen overleden, onder wie veel kinderen.

Gisteren noemde Bart De Wever het conflict ‘verschrikkelijk’. ‘Het is een conflict dat zich ent op spanningen die er al zijn, zijnde de frustratie van de moslimwereld ten opzichte van het westen, iets wat al honderd jaar oud is. Het zorgt ervoor dat weinig nodig is om zich hier mee te identificeren.’

De Wever zei enige ‘empathie’ te voelen voor Israël. Hamas is ‘door de Europese Unie officieel betiteld is als een terroristische organisatie’. Aan de andere kant heeft Israël de militaire overmacht en is het aan ‘de sterke’ in dit conflict en is het aan hen om het geweld te de-escaleren. Een tweestatenoplossing is volgens De Wever de enige oplossing, maar militaire ‘haviken, de bouw van nederzettingen en de politiek in Oost-Jeruzalem’ maken dat onmogelijk.

Volgens De Wever kan dat conflict ‘veel moslimjongeren in Europa aan die sociaal-economisch niet echt een ladder zijn opgegaan en met een frustratie zitten’ aanspreken. ‘Al heeft het heel weinig te maken met de mensen die vandaag hier in Europa wonen en die samen een gemeenschap moeten maken.’ Wel staat volgens De Wever vast dat het conflict nog lang gaat aanslepen. ‘Hier gaat zever van komen’, stelde hij.

Nog volgens De Wever zijn de Antwerpse politiediensten ‘in staat van verhoogde paraatheid’. Een concrete dreiging is er niet. Meer details gaf de burgemeester niet.