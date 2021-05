Indiase variant is ‘helft besmettelijker’, zegt Brits rapport

Britse wetenschappers slaan alarm over de Indiase variant. ‘Dit kan leiden tot een enorme toename van besmettingen.’

Toen we dachten dat we in rustiger vaarwater kwamen, dook plots de besmettelijkere Britse variant op. En nu het ‘rijk der vrijheid’ in zicht komt, is daar de nóg besmettelij­kere Indiase ­variant. Die laatste, subtype B.1.617.2, is aan een sterke opmars bezig in Groot-Brittannië. De voorbije twee weken had een op de zes gevallen de ­Indiase vinger­afdruk.

Britse wetenschappers maken zich grote zorgen. In een pas verschenen rapport stellen ze dat de Indiase variant ‘meer dan de helft besmettelijker’ is dan B.1.1.7, de Britse variant. De komende dagen moeten duidelijk maken of dat zo blijft, aldus de wetenschappers.

De schattingen stroken met die van professor biostatistiek Tom Wenseleers (KU Leuven) voor Engeland en India. ‘Maar we weten nog niet of het groeivoordeel voortkomt uit een hogere besmettelijkheid of uit de mogelijkheid om immuniteit te omzeilen’, zegt Wenseleers.

De hogere besmettelijkheid kan leiden tot een ‘heel grote toename van besmettingen’, waarschuwen de wetenschappers. Noordwest­Engeland, met steden als Manchester en Liverpool, loopt daarin voorop. De ­regio (7 miljoen inwoners) telt de meeste nieuwe besmettingen. Doordat de Indiase variant zo snel oprukt, is de Britse variant nog goed voor minder dan de helft van de gevallen. Amper 7,5 procent van de nieuwe Indiase gevallen had een reisgeschiedenis. In de stad Bolton, waar 8 procent van de bevolking van Indiase afkomst is, stijgen de cijfers het hardst in de groepen met de laagste vaccinatiegraad. Ondanks de hoge vaccinatiegraad zijn nog te weinig volwassenen gevaccineerd om een golf te vermijden.

Het VK wil op 21 juni alle maat­regelen ­laten varen. Maar als dat gebeurt terwijl een 50 procent ­besmettelijkere variant circuleert, dreigt een derde golf die de eerste en tweede vér overtreft, tonen ­simulaties van de universiteit van Warwick. Wetenschappers pleiten voor een snellere vaccinatie in regio’s met meer B.1.617.2-gevallen.