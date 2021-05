Asielcentrum in Bilzen komt er dan toch niet

‘Het asielcentrum in Bilzen komt er niet.’ Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Maar dat betekent niet dat de brandstichters en hun supporters hebben gewonnen. ‘We willen extra plaatsen in de lokale opvang.’

In de nacht van 10 op 11 november 2019 ging het vroegere rusthuis van Grote-Spouwen (Bilzen) in vlammen op. In dat gebouw zouden tijdelijk 140 asielzoekers worden opgevangen. Deze keer gingen de reacties veel verder dan wat boze spandoeken. Iemand had het gebouw in brand gestoken en omstanders hadden dit op luid applaus onthaald. Eind 2020 werden twee mensen opgepakt en later weer vrijgelaten. Een zestiger uit Zutendaal en zijn vrouw. Hij had zich al eerder met een truck vol nazisymbolen in de kijker gewerkt, tijdens een betoging van Vlaams Belang.

In Het Belang van Limburg zegt bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) nu dat het asielcentrum er niet komt. ‘Dat is beslist in onderling overleg met de eigenaars en met Fedasil. De kostprijs en de daling van het aantal asielaanvragen waren bepalend. De eigenares heeft nog altijd moeite om buiten te komen. Ze wordt nog altijd negatief bekeken voor haar engagement.’

Er komen wel plaatsen bij in de lokale opvang, zegt de staatssecretaris. ‘Wij willen de lokale opvang ondersteunen omdat die de integratie bevordert. Dat zijn we nu ook overeengekomen met Bilzen: in de lokale opvang komen er plaatsen bij. Want het is belangrijk dat mensen zien dat degenen die de komst van het asielcentrum probeerden te bemoeilijken en te saboteren – vaak mensen van buiten Bilzen en zelfs van buiten Limburg – hun gelijk niet halen. We gaan asielzoekers in Bilzen dus wel op kleinschalige manier opvangen en integreren. Bilzenaren kunnen zo tonen dat ze wel solidair zijn met wie vlucht voor de oorlog.’

