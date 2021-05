Zwaarbewolkt met regen gevolgd door opklaringen en buien

We kunnen u nog steeds geen plezier doen met een weerbericht vol zon en mooie temperaturen.

Er hangt zaterdagochtend plaatselijk nevel of wat mist. Vrij snel neemt de bewolking toe vanuit het westen, gevolgd door regen vanaf de kust. In de loop van de namiddag wordt het opnieuw droger vanaf de kust, gevolgd door opklaringen, maar we verwachten ook nog buien, mogelijk met onweer.

De maxima schommelen tussen 8 graden op de Hoge Venen en tussen 12 en 14 graden elders. De wind waait matig uit zuid en ruimt in de loop van de namiddag naar zuidwest tot west.

Zaterdagavond verwachten we nog buien, mogelijk met onweer, in het centrum en het oosten van het land. Zaterdagnacht wordt het op de meeste plaatsen droog met opklaringen maar enkele lokale buien blijven mogelijk. De minima liggen tussen 5 graden op de Hoge Venen en 9 graden aan de kust. De wind blijft matig en aan de kust soms vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen.

Zondag wordt het erg wisselvallig met buien, die plaatselijk vergezeld zijn van onweer. De maxima schommelen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 16 graden in de Kempen of nabij de grens met Frankrijk. De wind waait matig uit het zuidwesten.

De start van de nieuwe week brengt geen beterschap want het blijft maandag erg wisselvallig met buien en kans op onweer. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden.