Onweer leidt tot wateroverlast en bliksemschade

Het onweer van vrijdagmiddag en -avond heeft in Vlaanderen lokaal lelijk huis gehouden. Her en der liepen straten en kelders onder. In Lokeren werd een woning zwaar getroffen door de bliksem. Er vielen geen slachtoffers.

Het KMI waarschuwt nog tot middernacht voor lokale onweders, het blijft tot dan code geel afkondigen. Behalve aan de kust, daar hebben ze weinig last van het onweer en geldt code groen. Na middernacht verdwijnen de onweersbuien.

In de provincie Oost-Vlaanderen werden verschillende gemeenten door het onweer getroffen. De bliksem sloeg in op een huis in de Kopkapelwijk, in Lokeren. De bewoners konden de woning verlaten, om dan vast te stellen dat de bovenverdieping door de druk zowat weggeblazen was. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen. Maar het huis, dat eigendom is van sociale huisvestingsmaatschappij SM Tuinwijk, is onbewoonbaar. In de buurt sloeg de bliksem nog op verschillende plaatsen in.

In de regio Laarne en Wetteren zette een wolkbreuk enkele straten blank en raakten daken en schoorstenen beschadigd door de bliksem. Tijdens de zware regenval liep een deel van de E40 in Wetteren onder water. In Stekene kleurden de straat dan weer wit na een fikse hagelbui.

In Sint-Gillis-Waas sloeg de bliksem in op het dak van een huis in de Gaversstraat. Door de impact stortte de schouw in. De brandweer kwam ter plaatse voor een grondige controle van de woning.

In Sint-Gillis-Waas stortte een schouw in na een blikseminslag. Foto: bfr

In de Oudestraat in Ronse liep in twee rijhuizen het water langs de muren naar binnen. In de Beekstraat liepen enkele (moes)tuintjes onder, de Auguste Delfossestraat kreeg modderstromen van hogergelegen gebieden te verwerken.

Ook West-Vlaanderen werd niet gespaard. Op tal van plaatsen, zoals in Waregem, vielen hagelstenen van 2 centimeter doorsnede en liepen straten en kelders onder.

Verschillende straten in de Tongerse deelgemeenten Nerem en Vreren kwamen vrijdagavond blank te staan na een wolkbreuk. Sommige straten kwamen onder een modderlaag te zitten. De brandweer kwam ter plaatse om het water weg te krijgen en de straten schoon te spuiten.