Nederlandstaligen zijn de laatste maanden meer geneigd zich te laten inenten tegen covid-19 dan Franstalige inwoners van ons land. Vier op de tien niet-gevaccineerde Franstaligen weigert zelfs zich te laten prikken.

De vaccinatiecijfers illustreerden al dat de vaccinatiegraad van de ­oudere bevolkingsgroepen in Wallonië en Brussel beduidend lager ligt dan die in Vlaanderen. Of die kloof nog gedicht kan worden, is ...