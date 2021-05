George Tron, burgemeester vanuit de gevangenis

Tron, burgemeester van het Franse dorp Draveil, bestuurt het dorp sinds februari vanuit de gevangenis

George Tron, burgemeester van Draveil en ex-minister werd in februari in beroep veroordeeld voor verkrachting en seksuele intimidatie van een medewerkster. Hij kreeg vijf jaar cel, waarvan drie effectief. Bovendien is het hem niet toegestaan een openbaar ambt op te nemen voor de volgende zes jaar. Die beslissing vecht hij nu aan in cassatie. En dus bestuurt hij Draveil, een stad met bijna 30.000 inwoners ten zuiden van Parijs, verder vanuit zijn cel.

Sinds februari dit jaar zit hij in gevangenschap, en zit hij de gemeenteraden dus voor vanuit de gevangenis. Deze beginnen sindsdien met een brief die de burgemeester voor de gelegenheid schrijft en die wordt voorgelezen door Richard Privat, zijn adjunct.

Tron, die de beschuldigingen altijd heeft ontkend, moest in 2011 de regering van president Nikolas Sarkozy verlaten na de beschuldigingen. Tron bleek een fan te zijn van ‘voetreflexologie’. Maar volgens ex-medewerksters leidde die voetmassage in zijn geval tussen januari 2007 en september 2010 tot aanranding.

In 2018 werd de burgemeester in eerste aanleg nog vrijgesproken. De argumentatie luidde toen dat er geen bewijzen waren dat de vrouwen tot seks waren gedwongen. In beroep achtte de jury hem wel schuldig. Zolang zijn beroep loopt, kan hij aanblijven als burgemeester.

Tron werd in 1995 voor het eerst verkozen in Draveil. Daardoor is zijn persoonlijke invloed erg groot, argumenteert de oppositie. De meningen over of hij al dan niet burgemeester kan blijven bleken tot nog toe erg verdeeld. De oppositie diende tijdens de vorige gemeenteraad een motie in om Tron uit zijn ambt te ontheven, maar zijn voorstanders verlieten de ruimte voor een stemming kon plaatsvinden. De Franse minister van justitie, die tevens zijn advocaat was tijdens zijn initieel proces, zegt dat het niet mogelijk is hem uit zijn ambt te verwijderen zolang het proces loopt. De oppositie zegt dat het Franse kabinet dit wel kan.