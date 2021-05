18 mei is het zover: dan strijdt Hooverphonic mee voor de overwinning op het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. De 65e editie belooft bijzonder te worden, want Nederland riep haar uit tot een coronatestevenement en met Hooverphonic stuurde België een op z’n minst atypische inzending. Ontdek in bovenstaande video wat ons land dit jaar te bieden heeft.