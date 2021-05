Afluisteren bleek ‘standaardpraktijk’ bij politie in Erpe-Mere

De Orde van Vlaamse Balies en de bevoegde ministers reageren scherp op het feit dat een Oost-Vlaamse politiezone vertrouwelijke gesprekken kon afluisteren.

‘Wij zijn geschokt en eisen een onderzoek tot op het bot. Het vertrouwelijke overleg tussen cliënt en advocaat is een fundamenteel grondrecht. Het meeluisteren door politie heeft geen plaats in een rechtsstaat.’ De Orde van Vlaamse Balies reageert ‘met verstomming’ op het nieuws dat de politiezone Erpe-Mere/Lede een jaar lang kon meeluisteren met vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten.

Dat blijkt uit een rapport van het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC), schrijft De Tijd vrijdag. De bal ging aan het rollen na een klacht van iemand die vermoedde dat hij werd afgeluisterd: de politie leek te weten wat de cliënt en de advocaat tijdens een vertrouwelijk overleg tegen elkaar hadden gezegd. In het lokaal waar de vertrouwelijke gesprekken doorgaans plaatsvonden, hing een bewakingscamera die permanent bleek te filmen, het geluid registreerde en het geluid doorstuurde naar het lokaal van de politiespeurders. Na het onderzoek door het COC bleek het in de politiezone om een ‘standaardpraktijk’ te gaan. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart.

Salduzwet

Ondertussen regent het verontwaardigde reacties. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) benadrukken dat elke politiezone de rechten van de verdediging strikt moeten respecteren. ‘Deze illegale praktijk is een onaanvaardbare schending’, reageren ze in een gezamenlijk persbericht. ‘De Salduzwet geeft verdachten het recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat.’

Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de praktijk ook elders in het land gebeurt in de lokalen voor het vertrouwelijk overleg, maar het kan niet uitgesloten worden, zegt Frank Schuermans, lid-raadsheer bij het Controleorgaan. ‘We hebben niet de capaciteit om dat te controleren in alle politiezones. We doen wel jaarlijks een aantal proactieve onderzoeken en visitaties in politie­zones en entiteiten van de federale politie. Daarbij is cameragebruik een vast thema.’

Impact

De feiten in de Oost-Vlaamse politiezone werden vastgesteld in februari. Het COC maakte naar eigen zeggen ‘gebruik van zijn meest verregaande bevoegdheid, met name het stopzetten van een persoonsgegevensverwerking’. Het COC kan wettelijk geen geldboete opleggen.

Advocaat Walter Damen benadrukt de ernst van de situatie. ‘Als je dit soort illegale praktijken toestaat, zet je de deur open. Dan mag ook een werkgever zijn werknemers afluisteren en filmen. Van onze politiediensten verwachten we dat zij garant staan voor rechtvaardigheid en legaliteit.’ Zelfs als dit een alleenstaand feit zou zijn, zijn de gevolgen volgens Damen verregaand. ‘Het kan betekenen dat een pak dossiers van het voorbije jaar nietig worden verklaard. Met een schokgolf van herzieningen en zelfs vrijspraak tot gevolg.’