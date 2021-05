Pelosi: Wat Greene naar Ocasio-Cortez riep, was ‘verbale aanval’

De Republikeinse Marjorie Taylor Greene haalde woensdag zwaar uit naar haar Democratische collega Ocasio-Cortez en vroeg haar waarom ze ‘terroristen’ steunde. Huis-voorzitter Nancy Pelosi noemt het een ‘verbale aanval’ en roept op tot een ethisch onderzoek.

Het Republikeinse parlementslid Marjorie Taylor Greene zorgde woensdagmiddag opnieuw voor ophef. Twee journalisten van de krant Washington Post waren ervan getuige hoe ze na een zitting in het Capitool het Democratische parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez achternaliep in de gangen en haar aandacht probeerde te trekken. ‘Hey Alexandria’, riep ze twee keer, maar Ocasio-Cortez reageerde niet en liep verder.

Daarna versnelde Greene de pas en verhief ze haar stem. ‘Waarom steun je terroristen?’, riep ze naar Ocasio-Cortez, waarbij ze verwees naar Black Lives Matter en naar Antifa (antifascistische groepen die communistische en anarchistische denkbeelden aanhangen). ‘Je geeft niets om het Amerikaanse volk’, riep ze en noemde haar nog een ‘radicale socialiste’.

Ocasio-Cortez wierp in een reactie de handen in de lucht, maar de journalisten konden niet horen wat ze precies antwoordde.

Over de schreef

Nancy Pelosi, voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, veroordeelde de ‘verbale aanval en belediging’ donderdag tijdens een wekelijks persmoment. Ze vond de uitlatingen ‘zo over de schreef’ en noemde het een zaak voor de ethische commissie van het Huis. ‘Dit ligt onder de waardigheid van Congresleden’, klonk het.

Ocasio-Cortez noemde het donderdag een geval van ‘intimidatie’. ‘Ik heb vroeger als barman gewerkt. Dit is het soort mensen dat ik voortdurend buitengooide.’ ‘Ik wil niet tolereren dat jonge vrouwen, mensen van kleur, mensen die opkomen waarvoor ze staan, dit soort intimidatiepogingen zien, door iemand die blanke supremacisten steunt in onze hoofdstad’, voegde ze eraan toe. Daarmee verwees ze naar de aanhangers van Trump die in januari het Capitool bestormden.

Alexandria Ocasio-Cortez noemde het een geval van ‘intimidatie’. Foto: epa-efe

In scène gezet

Het is niet de eerste keer dat Greene voor ophef zorgt. In februari werd ze uit twee parlementaire commissies gezet nadat er controversiële standpunten uit het verleden waren opgedoken. Zo had Greene beweerd dat de bloedbaden van Sandy Hook en Las Vegas in scène waren gezet door Democraten om de vrije wapendracht in de VS te kunnen beperken. Ze likete ook reacties op sociale media over oproepen tot aanslagen op Nancy ­Pelosi, Barack Obama en Hillary Clinton.

Greene is een fervent aanhangster van oud-president Donald Trump en van de uiterst rechtse complotgroep QAnon die denkt dat leden van de Amerikaanse elite en Democraten pedofiele satanisten zijn.