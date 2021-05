Caleb Ewan wint zevende etappe Giro, Tim Merlier strandt op plek drie

Caleb Ewan heeft de zevende rit in de Ronde van Italië gewonnen. De Australiër van Lotto-Soudal was na 181 kilometer tussen Notaresco en Termoli de snelste in een hellende massasprint. Goed voor zijn tweede ritzege dit jaar. Tim Merlier werd derde.

Hoe kwam de zege tot stand?

In de massaspurt waarin Fernando Gaviria met een verassinguitpakte, maar Caleb Ewan reed de kloof gemakkelijk dicht en kwam dan moeiteloos uit het wiel van de wanhopig naar een overwinning zoekende Colombiaan. Dit na een bijzonder slaapverwekkende etappe die zowat een kopie was van de woensdagrit naar Cattolica. Met dat verschil dat de vroege vluchters nu wel heel lang voorop mochten blijven en pas op 17 km van de streep werden gegrepen. En dat er nu in de Molise niet gevallen werd.

Wie reed zich nog in de kijker?

Simon Pellaud alwéér, Umberto Marengo alwéér en Mark Christian: dat waren de gezanten van de wildcards-ploegen Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani-CSF-Faizanè en Eolo-Kometa. Elke dag storten deze kleine ploegen zich in een uitzichtloze vlucht om hun werkgever uren tv-publiciteit geven en voor de kruimels te gaan. Zoals het klassement van de tussenspurten waarvan ploegmanager van Androni Giocattoli-Sidermec, Gianni Savio, een doel heeft gemaakt.

Omdat het peloton slenterde had het trio al na 15 km een voorgift van dik vijf minuten. Toen gingen Groupama-FDJ van leider Valter, De Gendt voor Lotto-Soudal, een mannetje van Qhubeka-Assos en UAE Team Emirates aan de slag. Ook Senne Leysen werkte voor Alpecin-Fenix mee.

Dan was er nog Peter Sagan die na de vluchters in de eerste tussenspurt vijf puntjes meepakte voor de ‘maglia ciclamino’ dat hét doel is van deze Giro voor de drievoudige ex-wereldkampioen.

Voor Pellaud was het al zijn derde ‘uitstap’ (3de, 5de en 7de rit) in deze editie. Maandag nog speelde de Zwitser die in Colombia woont zelfs mee voor de ritzege. Marengo zat ook al aan twee lange vluchten, maar qua aantal kilometers in de aanval lag hij bij de start 20 km achter op Pellaud die al aan 244 kilometer zat en dit klassement dus leidt. Beiden kunnen er dus 164 bijschrijven.

Er was ook nog Tim Merlier die op 25 km van de streep nog snel zijn gevoeg deed en teruggebracht werd door Oscar Riesebeek voor de finale los barstte. Tot zover de wapenfeiten van de dag.

Wat deden de favorieten?

Helemaal niets. Tenzij heelhuids en zonder tijdsverlies Termoli halen in afwachting van een redelijk zwaar tweede Giro-weekend. Domenico Pozzovivo was er in Notaresco niet meer bij. De 38-jarige ploegmaat van Victor Campenaerts was aan zijn vijftiende Giro bezig, maar ging donderdag tot twee keer toe tegen de grond en had vanmorgen te veel last aan de linkerarm en elleboog om de kunnen koersen. De stokoude Italiaan was geen favoriet, maar in conditie was hij altijd wel een smaakmaker die drie jaar geleden nog vijfde eindigde.

Verder nog iets dat u moet weten?

Remco Evenepoel reed op de zevende dag in de witte jongerentrui rond. Een primeur, ook al was dat leidersshirt niet van hem, maar van rozetruidrager Attila Valter die er geen twee kan dragen.

Onderweg passeerde de karavaan in Montesilvano, waar Rik Verbrugghe twintig jaar geleden met 58,874 km per uur een snelheidsrecord vestigde in de proloog van de Giro van 2001.

En dan was er nog Giulio Ciccone die vandaag door zijn geboortestad Chieti reed en zo de ‘regional de l’étape’ was, zoals ze dat in de Tour zo mooi omschrijven.

Ploegleider Mathew White zat dan weer een hele dag met een pruillip in de volgauto van Team BikeExchange die na het ongeval met Pieter Serry voor één dag naar de laatste plaats werd teruggezet in de volgkaravaan. De Australiër dreigde zelfs de Internationale Wielerunie (UCI) juridisch aan te klagen voor deze sanctie, maar al bij al mag iedereen blij zijn dat Serry niets ergers overkwam. En beter in zo’n etappe als laatste volgauto rijden dan zondag bijvoorbeeld in de zwaarste rit van de eerste Girohelft.

Uitslag:

1. Caleb Ewan

2. Davide Cimolai

3. Tim Merlier

4. Matteo Moschetti

5. Andrea Pasqualon

In de achtste etappe overbruggen de renners zaterdag 170 kilometer tussen Foggia en Guardia Sanframondi, het zuidelijkste punt in deze Giro. Onderweg wordt de Bocca Della Selva (18,9 km aan 4,6 %) beklommen. De top daarvan ligt op vijftig kilometer van de finishlijn. Die is getrokken op een drie kilometer lange steile slotklim, met pieken tot 15 procent.