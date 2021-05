Donderdag is een brand uitgebroken in een appartement in Chicago in de Amerikaanse staat Illinois. Terwijl de brandweer aan het blussen was filmde een van de brandweerlieden het gebouw, en zag een zwarte kat zitten op de vierde verdieping. Toen de kat besefte dat ze nog maar een optie had om aan de brand te ontkomen, sprong ze uit het raam.