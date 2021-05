In de Indiase stad Nagaon, in de Assam-regio, is een kudde van 18 olifanten dood teruggevonden. De dieren zouden zijn gestorven door een blikseminslag, maar sommige natuurbeschermers trekken dat in twijfel.

Volgens de lokale autoriteiten werden de dieren geraakt door de bliksem in het beschermde Kandoli-reservaat. Inwoners lichtten de autoriteiten in nadat ze de karkassen van de dieren in het bos hadden gevonden. Er is grote bezorgdheid over ‘het grote aantal olifanten’ dat is gestorven. Daarom werd een onderzoek opgezet.

In India zouden zo’n 27.000 olifanten leven, waarvan 21 procent in de Assam-regio. Het is de eerste keer dat er op één moment zo veel dode olifanten werden teruggevonden.