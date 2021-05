Twaalf doden bij explosie in moskee Kaboel

Bij een explosie in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn vrijdag zeker twaalf mensen omgekomen. Ook de imam van de moskee hoort bij de dodelijke slachtoffers. De aanslag vindt plaats een dag nadat een driedaagse wapenstilstand is ingegaan tussen de Taliban en de Afghaanse strijdkrachten. De aanslag is nog niet opgeëist.

‘Tijdens het vrijdaggebed heeft een explosie plaatsgevonden in een moskee in het Shakar Darah-district in de provincie Kaboel’, liet een woordvoerder van de politie in de hoofdstad weten. ‘Naast de twaalf doden vielen er ook zeker vijftien gewonden’.

Volgens de politie waren de explosieven vlak bij het altaar geplaatst. Verdere details over de aanslag werden niet gegeven.

De Taliban en het Afghaanse leger waren nochtans overeengekomen dat er tot zaterdagavond niet gevochten zou worden vanwege Eid al-Fitr, het einde van de vastenmaand ramadan.

De onrust in Afghanistan is de jongste tijd toegenomen. De voorbije dagen vonden hevige gevechten plaats tussen het leger en de Taliban. Het geweld is opgelaaid sinds bekendraakte dat de internationale troepen zich zullen terugtrekken. De buitenlandse soldaten zijn op 1 mei officieel begonnen met hun aftocht die op 11 september afgerond moet zijn. De Taliban hebben sindsdien hun aanvallen op onder meer provinciale hoofdsteden, legerbases en controleposten geïntensiveerd.