Prins Harry vergelijkt leven in koninklijke familie met zoo en The Truman show

In een nieuw interview zegt prins Harry dat het leven in de koninklijke familie te vergelijken valt met de film ‘The Truman show’ en een zoo. ‘Ik praat nu over mijn eigen mentale gezondheid om anderen te helpen.’

De Britse prins Harry was te gast in de podcast ‘Armchair expert’ om er zijn nieuwe documentaireserie over geestelijke gezondheid, ‘The Me You Can’t See’, te promoten. Hij praat in de podcast vooral over mentale gezondheid. Over hoe hij zelf lang hulp geweigerd heeft, en gezegd heeft dat ‘alles oké’ is. ‘Ik ben geboren in privilege, maar dat heeft mij de mogelijkheid gegeven om veel mensen in de Commonwealth te ontmoeten, met hen te praten en daaruit zoveel te leren over de strijd die andere mensen doormaken. Ik praat nu over mijn eigen mentale gezondheid om anderen te helpen.’

Prins Harry gaat ook in op zijn eigen jeugd. Hij vertelt hoe hij rond zijn twintigste zwaar opzag tegen zijn rol als lid van de koninklijke familie. Hij wilde aanvankelijk geen werkend lid zijn van de monarchie. Maar na een periode van therapie haalde hij naar eigen zeggen ‘zijn hoofd uit het zand’. ‘Ik besliste dat ik zou proberen om het anders te doen.’

‘Ik denk niet dat we met de vinger moeten wijzen of schuld moeten aanduiden’, benadrukt hij. ‘Maar als het op het ouderschap aankomt, heb ik een bepaalde vorm van pijn of lijden meegemaakt, mogelijk als gevolg van de pijn die mijn vader of mijn ouders hebben meegemaakt. Ik wil ervoor zorgen dat ik die cyclus doorbreek, zodat ik die pijn niet aan mijn kinderen doorgeef.’

‘Er wordt sowieso veel genetische pijn en lijden doorgegeven, dus als ouders moeten we proberen aan onze kinderen te zeggen: ‘Ik ga ervoor zorgen dat wat mij overkomen is, niet bij jou gebeurt’.’ Hoewel zijn verhuizing naar de Verenigde Staten naar eigen zeggen niet gepland was, was het volgens prins Harry wel nodig om zijn gezin te beschermen en de cyclus te doorbreken.

Daarnaast heeft hij heeft het onder meer over zijn leven in de koninklijke familie als een mix tussen ‘The Truman show’ en de zoo. ‘The Truman show’ is een film uit 1998 over een man, Truman Burbank, die zonder het te weten in een realityshow leeft, in een decor met acteurs als familieleden en vrienden.

Prins Harry en Meghan Markle hebben in januari van vorig jaar afscheid genomen van hun leven binnen de Britse monarchie. Ze zijn later verhuisd naar Canada en vervolgens naar Los Angeles, in de Verenigde Staten. Markle is in verwachting van hun tweede kind, een meisje.