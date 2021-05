In een wijk in het Schotse Glasgow hebben donderdag honderden inwoners een bus van de immigratiedienst omsingeld. Twee Indiase mannen werden ’s morgens opgepakt in hun woning terwijl ze Eid al-Fitr ofwel het Suikerfeest aan het vieren waren en dat vonden velen niet kunnen. Na een dag lang protesteren heeft de politie de twee mannen uiteindelijk vrijgelaten.